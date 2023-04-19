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Наша страна застряла в "ловушке среднего дохода" — президент
Инерционные темпы роста экономики за последние 10 лет привели к тому, что Казахстан застрял в "ловушке среднего дохода", сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Президент отметил, что в 2022 году экономика страны выросла всего на 3,2 процента, а за три месяца 2023 года – на 4,9 процента.
"Цифры неплохие, но удовлетворения и оптимизма они внушать не должны. Нужно искать дополнительные источники роста. Правительство должно быть по-хорошему более амбициозным в том, что касается обеспечения экономического роста. Это веление времени, текущей ситуации. Инерционные темпы роста экономики за последние 10 лет привели к тому, что наша страна застряла в "ловушке среднего дохода". Если сейчас не создать прочный фундамент для качественного экономического роста, то стагнация доходов населения не за горами", — сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, стране необходимо перейти к реальной рыночной экономике, нацеленной на обеспечение нужд граждан.
"Поэтому впереди сложный период. Мы живём в очень трудное время. Разрыв традиционных экономических и логистических связей сопровождается рекордной инфляцией, замедлением мировой экономики, нарастанием долгового бремени государств. Множатся торговые барьеры и растёт взаимное недоверие между государствами. Всё это — новая нормальность, а скорее — ненормальность, мировой экономики. Природная рента больше не является устойчивым сточником благосостояния страны", — заявил президент.
Он добавил, что по расчётам экспертов, для перехода Казахстана в категорию стран с высоким уровнем дохода необходимо обеспечить ежегодный рост на уровне шести процентов, то есть в полтора раза выше текущих темпов.
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