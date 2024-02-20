Наркотики предлагали посетителям кафе в Астане

Наркотики вместо лагмана предлагали посетителям кафе в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции города Астаны в одном из столичных кафе установлен 49-летний мужчина, который под предлогом продажи лагмана реализовывал зелье у себя в заведении.