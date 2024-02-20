Наркотики предлагали посетителям кафе в Астане
Сегодня, 16:29
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Сегодня, 16:29Сегодня, 16:29
78Фото: polisia.kz
Наркотики вместо лагмана предлагали посетителям кафе в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции города Астаны в одном из столичных кафе установлен 49-летний мужчина, который под предлогом продажи лагмана реализовывал зелье у себя в заведении.
"В ходе ОПМ “Заслон” при проведении обыска пакет с гашишем был найден в кафе. Изъято 2 полиэтиленовых свертка со специфическим запахом серо-зеленого цвета. Согласно судебно-медицинской экспертизы, изъятое вещество является гашишом весом 10,15 гр", - говорится в сообщении.
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