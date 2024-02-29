Наркосбытчиков с крупной партией мефедрона задержали в Семее

Мефедрон на 20 миллионов тенге изъяли у крупных наркосбытчиков в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Деятельность крупных сбытчиков синтетических наркотиков пресекли в Семее.

"Сотрудниками департамента полиции области Абай, при обыске места жительства задержанных, обнаружено и изъято психотропное вещество мефедрон, весом более 500 грамм. Не допущено в незаконный оборот более 1500 разовых доз для наркопотребления, их предварительная стоимость на черном рынке оценивается на сумму более 20 миллионов тенге", - говорится в сообщении.