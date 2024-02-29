Наркосбытчиков с крупной партией мефедрона задержали в Семее
Сегодня, 13:45
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Сегодня, 13:45Сегодня, 13:45
115Фото: polisia.kz
Мефедрон на 20 миллионов тенге изъяли у крупных наркосбытчиков в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Деятельность крупных сбытчиков синтетических наркотиков пресекли в Семее.
"Сотрудниками департамента полиции области Абай, при обыске места жительства задержанных, обнаружено и изъято психотропное вещество мефедрон, весом более 500 грамм. Не допущено в незаконный оборот более 1500 разовых доз для наркопотребления, их предварительная стоимость на черном рынке оценивается на сумму более 20 миллионов тенге", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в ИВС.
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