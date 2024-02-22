  • 22 Февраля, 14:37
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Нарколабораторию и притон организовали бывшие заключенные в Кентау

Сегодня, 13:50
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50
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Фото: polisia.kz

Двух подозреваемых в сбыте наркотиков, а также организации наркопритона, задержала полиция Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации ведомства, Подозреваемыми оказались жителями городов Кентау и Туркестан, один из которых состоит на учете, как приверженец деструктивно-религиозного течения. Оба ранее судимые.

"При обыске в доме одного из подозреваемых в Кентау обнаружена нарколаборатория и притон для употребления наркотиков. Также изъяты два флакона с опием, пакет марихуаны, средства для приготовления наркотиков и обрез ружья", - сообщили в полиции.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы.

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