Напавший на жену при детях мужчина помещен в ИВС Актау
Сегодня, 06:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:50Сегодня, 06:50
140Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Актау задержан мужчина, избивший жену при детях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Нападение произошло в подъезде одного из жилых комплексов. На видео, которое снято камерами наблюдения, мужчина скручивает руку своей супруге и закрывает ей рот.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции.
"Возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – заявили в полиции.
Самое читаемое
- Тело ребёнка нашли закопанным в огороде в Щучинске – подробности трагедии
- Уровень воды в реке Жайык в Уральске поднялся — МЧС
- Все передвижения Нукеновой на междугороднем такси озвучили в суде над Бишимбаевым
- Что нашли в телефоне Бишимбаева? Судья начала осмотр устройства
- Присяжные заплакали после просмотра видео с телефона Бишимбаева