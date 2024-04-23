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Напавший на жену при детях мужчина помещен в ИВС Актау

Сегодня, 06:50
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 06:50
Сегодня, 06:50
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Актау задержан мужчина, избивший жену при детях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Нападение произошло в подъезде одного из жилых комплексов. На видео, которое снято камерами наблюдения, мужчина скручивает руку своей супруге и закрывает ей рот. 

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции.

"Возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – заявили в полиции.

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