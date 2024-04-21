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Полиция Актау разыскивает мужчину, напавшего на жену при детях

Сегодня, 22:22
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Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 22:22
Сегодня, 22:22
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Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

Кадры насилия мужчины над женой на глазах у маленьких детей запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в многоквартирном доме в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Действия произошли в подъезде одного из жилых комплексов. На видео мужчина скручивает руку своей супруге и закрывает ей рот.

На некоторое время он освобождает женщину и оглядывается в попытках убедиться в отсутствии свидетелей происшествия. Затем снова начинает применять противоправные действия.

В кадре появляется один из жильцов дома, его появление на некоторое время останавливает мужчину. Слышны крики женщины и детский плачь.

Затем инцидент получает продолжение в лифте, после чего потерпевшей удается прогнать мужчину.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. В ведомстве сообщили, что "героя" видео уже разыскивают.

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