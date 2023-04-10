Нападения на мусульман на Ближнем Востоке прокомментировал МИД Казахстана

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Казахстан обеспокоен обострением напряжения на Ближнем Востоке в связи с нападениями на верующих в мечети Аль-Акса. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"Выражаем надежду, что в складывающейся ситуации возобладает здравый смысл, и все вовлеченные стороны проявят сдержанность и откажутся от шагов, ведущих к насилию и дальнейшему ухудшению ситуации, а также от актов подстрекательства. Полагаем, важным в данной ситуации сохранение статуса-кво. Надеемся, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения напряженности в период священного месяца Рамадан и праздника Песах", - сообщил Смадияров.

По его словам, Казахстан всегда выступает за толерантность и укрепление межрелигиозного диалога, твёрдо поддерживает усилия международного сообщества, направленные на мирное урегулирование ближневосточной проблемы в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН.

Напомним, ранее в Иерусалиме израильская полиция провела рейд в мечети Аль-Акса. Полицейские ворвались внутрь мечети и применили против забаррикадировавшихся там людей свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали десятки тысяч палестинцев.