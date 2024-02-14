Начато досудебное расследование по распространению персональных данных студентов в Алматы

По указанию прокуратуры в Алматы начато досудебное расследование по распространению персональных данных студентов КазНУ, передаёт BaigeNews.kz.

"Управлением полиции Бостандыкского района зарегистрировано досудебное расследование по части 5 статьи 147 УК РК - "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите" по факту распространения персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну, студентов КазНУ имени аль-Фараби", - сообщили в прокуратуре города.

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия.

Ранее о слитых в Сеть персональных данных студентов сообщил Telegram-канал Qumash. В группу старост КазНУ имени аль-Фараби в WhatsApp, состоящую из 190 человек, отправили четыре документа. В них были отмечены красным имена студентов, которым необходимо пройти флюорографию. Кроме того, документы содержали ИНН, номера телефонов, медицинские данные, а также информацию о том, кто из молодых людей не имел сексуального опыта.

Ситуацию прокомментировал министр науки и высшего образования РК.

А в Минцифры рассказали, как студенты могут привлечь к административной ответственности виновных.