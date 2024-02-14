"Будем наказывать" - Саясат Нурбек о слитом "списке девственниц"

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек прокомментировал слитые данные в Сеть казахстанских студенток, передаёт BaigeNews.kz.

Саясат Нурбек заявил, что знает о слитом в Сеть "списке девственниц".

"Это, конечно же, нарушение – передача личных данных, тем более медицинского характера. Вопрос этот на контроль взяли. Сейчас будем наказывать, потому что здесь есть прямое нарушение. Все в рамках действующего законодательства. Есть у нас закон о защите персональных данных. Здесь, скорее всего, административное нарушение будет", - сказал министр.

Глава МНВО отметил, что было допущено безалаберное отношение к личным данным. Он заявил, что законодательство в этом вопросе требует ужесточения наказания.

Кроме того, Нурбек отметил, что в стране не сформирована культура обращения с личными данными.

"Мы ведь сколько пересылаем удостоверения личности – это вопрос культуры. Это, конечно же, печально, что в высшем учебном заведении такие факты есть, но мы этот вопрос на контроль взяли", - сказал министр.

Ранее о слитых в Сеть персональных данных о студентках сообщил телеграм-канал Qumash. В группу старост КазНУ имени аль-Фараби в WhatsApp из 190 человек отправили четыре документа. В них были отмечены красным те, кто должен был сдать флюорографию. Однако они содержали и иную информацию - имена девушек, ИНН, сотовые номера, медицинские данные, а также, кто из них еще не имел сексуального опыта. Документы моментально распространились по вузу.