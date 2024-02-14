Список студенток-девственниц: Минцифры потребовало разъяснения у вуза
Сегодня, 17:03
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Сегодня, 17:03Сегодня, 17:03
95Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов
Министерство цифровизации, инноваций и аэрокосмической промышленности потребовало разъяснений в связи с утечкой данных студенток КазНУ, передаёт BaigeNews.kz.
"Усматривается нарушение действующего законодательства о персональных данных и их защите. Министерством направлен запрос в КазНУ имени аль-Фараби для предоставления разъяснений по данному вопросу", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве добавили, что студентки, чьи данные указаны в списке, могут обратиться в министерство, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных лиц.
Ранее ситуацию прокомментировал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.
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