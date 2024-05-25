Началась полная эвакуация жителей Талдыколя

В Атырауской области спасатели МЧС РК начали заблаговременную эвакуацию жителей села Талдыколь, передаёт BaigeNews.kz.

"Накануне из-за повышения уровня воды в реке Жайык произошло подтопление подъездной дороги в населенный пункт. Для оповещения сельчан используют сиренно-речевые устройства. Ситуация под контролем", — сообщили в МЧС РК.

Как пояснили в оперативно штабе региона по ЧС, решение о полной эвакуации принято в целях обеспечения безопасности жителей в связи с усилением угрозы затопления.

Жители будут размещены в эвакопункте на базе общежития №1 Атырауского университета имени Х.Досмухамедова. Наряду с этим, по желанию могут поселиться у родственников.

"Для обеспечения безопасности в село Талдыколь стянуты 59 военнослужащих, 17 сотрудников МЧС и специальная техника. Как уже сообщали ранее, 207 жителей Талдыколя были эвакуированы в Атырау, еще 422 человека по своему желанию разместились у родственников. В настоящее время в связи с возникшей угрозой селу Талдыкол проводится полная эвакуация остальных 255 жителей данного села", — сообщили в оперативном штабе.

Всего в селе Талдыколь проживает около 1,2 тысячи человек.