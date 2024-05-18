Участок трассы Атырау-Уральск размыло паводками

Из-за большого скопления воды на 71 километре автодороги республиканского значения "Атырау-Уральск", между сёлами Махамбет и Актогай, ведутся работы по вскрытию дамбы спецтехникой для пропуска воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.

Вода с пастбищах, разлившаяся в пойме, будет переброшена на западную часть дороги.

В работах проводимых вдоль трассы задействовано 2 единицы тяжелой техники.

"Расстояние от берега реки Жайык до трассы Атырау-Уральск составляет около 6-7 километров. К данному часу ситуация стабильная, угрозы подтопления населенным пунктам нет", — говорится в сообщение.

Ранее в Атырауской области из-за опасности подтопления населённых пунктов Махамбетского района специалистам пришлось вскрыть дорожное полотно на 44-м километре трассы "Атырау – Уральск", в районе Сарайшыка.

Напомним, за последние сутки уровень воды в реке Жайык в Махамбетском районе области поднялся сразу на 8 см, составив 1008 см. По данным на 18 мая, 223 человека, заранее эвакуированных из села Талдыколь Махамбетского района, проживают в эвакопункте на базе колледжа АПЕК. Среди них 142 ребенка, 8 беременных женщин и 9 человек с ограниченными возможностями.