Жителей Талдыколя перевозят в Атырау на лодках
Сегодня, 15:20
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Сегодня, 15:20Сегодня, 15:20
130Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
В Махамбетском районе Атырауской области залило водой подъездную дорогу к селу Талдыколь. Для обеспечения сообщения с городом специалистами ДЧС организована лодочная переправа, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил аким Бейбарыского сельского округа Сеилбек Зулхашев, угрозы затопления села Талдыколь нет. Непрерывно ведутся дополнительные укрепительные работы. Переправа на лодках организована, чтобы не прерывалось сообщение жителей с городом.
Для обеспечения безопасности в село Талдыколь стянуты 59 военнослужащих, 17 сотрудников МЧС и спецтехника.
207 человек эвакуированы из села в Атырау, еще 422 человека по своему желанию разместились у родственников.
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