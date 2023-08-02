На жестокое избиение подростка отреагировал аким Павлодарской области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов прокомментировал инцидент с жестоким избиением школьниками 14-летнего подростка, передает BaigeNews.kz.

"В ходе закрытой части аппаратного совещания мной был затронут вопрос инцидента с массовым избиением школьника в городе Павлодар. Меня, как родителя, это не могло оставить равнодушным, поэтому я поручил руководству департамента полиции и управления образования области держать меня в курсе расследования инцидента", - написал он на своей странице в Instagram.

После совещания он съездил в школу, где учатся подозреваемые и пострадавший подросток, поговорил с педагогами, поручил госорганам оказать всемерную помощь семье пострадавшего мальчика.

"Такие факты недопустимы. Нам сообща нужно искоренять их, воспитывать в детях доброту, порядочность и справедливость — это наш общий долг", - написал аким.

Ранее в Павлодаре подросток попал в больницу после избиения школьниками. него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, ссадины верхних и нижних конечностей, закрытые переломы двух ребер.

Полицейские установили всех участников драки. Уголовное дело расследуют по п.4 ч. 2 ст. 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой по предварительному сговору".

ЧП с избиением подростка взял на контроль Комитет по охране прав детей министерства просвещения РК. В ведомстве пообещали, что все виновных накажут.