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  • Избиение подростка в Павлодаре: комитет по охране прав детей взял ЧП на контроль
BaigeNews.kz Сегодня, 02:05
293
Сегодня, 02:05
293
Фото: BaigeNews.kz

Избиение подростка в Павлодаре: комитет по охране прав детей взял ЧП на контроль

Комитет по охране прав детей министерства просвещения взял на контроль ЧП с избиением 14-летнего подростка в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.

"Комитет по охране прав детей взял эту ситуацию на контроль. Сейчас школьник получает лечение в больнице. Пострадавшему ребенку будет оказана всесторонняя помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все виновные лица будут наказаны", — сообщается на странице комитета в Facebook.

Указывается, что "регионам поручили усилить воспитательную работу в организациях образования и принять меры по 100-процентному охвату детей дополнительным образованием.

Как пишет pavon.kz, об избиении подростка в Павлодаре стало известно из соцсетей. В областном департаменте полиции факт подвердили. Нападавшим вменяется умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору.

"Все участники инцидента установлены. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 107 части 2 пункту 4 Уголовного кодекса", - сообщили в полиции.

О состоянии подростка рассказали медики.

"У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, ссадины обеих верхних и нижних конечностей, лица, головы, спины, груди и живота. Общее состояние пострадавшего - средней степени тяжести, самочувствие умеренно страдает. Проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия", — прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения. 

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Сегодня, 02:05
293
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