- Избиение подростка в Павлодаре: комитет по охране прав детей взял ЧП на контроль 02:05 290
- Россиянка 14 лет провела в плену у мужчины 01:30 411
- Дело в отношении сотрудников "Бипэк Авто — Азия Авто" поступило в суд 00:12 352
- Здание бывшего пятизвёздочного отеля Астаны займёт медвуз 31.07.2023 402
- Как создают точки притяжения туристов в Казахстане 31.07.2023 467
- Новая эпидемия ВИЧ угрожает Казахстану: названы факторы риска 31.07.2023 562
- Крысиный яд, плесень и вонь - условия в детских лагерях в Боровом 31.07.2023 401
- На восстановление выжженного леса в области Абай потребуется 20 лет 31.07.2023 396
- Родителей подростков, игравших со светофором, наказали в Туркестанской области 31.07.2023 425
- Кости трёхметрового доисторического дельфина нашли при строительстве бассейна в Шотландии 31.07.2023 412
- Павлодарец в форме Нацгвардии своим танцем удивил Казнет 31.07.2023 500
- Легковые авто пытались незаконно вывезти из Казахстана в Кыргызстан 31.07.2023 469
- Какой будет погода в августе в Казахстане 31.07.2023 485
- Как работает клуб анонимных алкоголиков Казахстана 31.07.2023 474
- "Это целая мафия": черные копатели разоряют древние курганы Восточного Казахстана 31.07.2023 544
- Пытавшегося продать почку казахстанца задержали в аэропорту Алматы 31.07.2023 465
- Программу по реновации футбольных полей запустили в Казахстане 31.07.2023 478
- Исключат ли "Талибан" из списка запрещённых в Казахстане движений 31.07.2023 465
- Самые опасные места в Астане назвали столичные полицейские 31.07.2023 741
- Известный геолог и его дети скончались в ДТП в Казахстане 31.07.2023 1925
- Токаев поручил продолжить демонополизацию ключевых отраслей экономики Казахстана 31.07.2023 471
- Бесплатные лекарства выписывали умершим пациентам в Казахстане: что ответили в Минздраве 31.07.2023 465
- Токаев наградил орденом учителя одной из школ Астаны 31.07.2023 465
- Мобильные переводы: в Минфине рассказали, когда начнётся жесткий контроль 31.07.2023 591
- Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" утратит силу 31.07.2023 386
- Предложено сформировать единый реестр товаров казахстанского производства 31.07.2023 445
- Первое "золото" Универсиады завоевала для Казахстана Рита Бакишева 31.07.2023 469
- Наркотики в особо крупном размере обнаружены в авто жителя Тараза 31.07.2023 425
- Более 500 вагонов с кондиционерами закупит КТЖ 31.07.2023 478
- Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана 31.07.2023 424
- 11 школ в Алматинской области не готовы к учебному году 31.07.2023 967
- Тестирование в магистратуру: пороговый балл преодолели менее половины поступающих 31.07.2023 495
- АНПЗ приступил к отгрузке экологически чистого бензина класса К5 31.07.2023 452
- Скончался казахстанский турист, госпитализированный после ДТП в Турции 31.07.2023 744
- Olimpbet подарил шымкентцам незабываемый футбольный праздник 31.07.2023 400
- Жителя Шымкента задержали за ложное минирование магазина 31.07.2023 377
- Антикор завершил расследование в отношении экс-вице-министра Тимура Токтабаева 31.07.2023 505
- 27 граждан Индии хотели незаконно пересечь границу в ЗКО 31.07.2023 466
- Миллионы на ветер: как выглядят скандальные долгострои Акмолинской области 31.07.2023 832
- Водителя Camry с подложными номерами, искупавшего машину в озере, арестовали в ЗКО 31.07.2023 516
- Из-за окрасившейся в молочный цвет реки в отношении "Казцинка" начали проверку 31.07.2023 460
- Отдыхавшему на Алаколе мужчине оторвало ногу водным мотоциклом 31.07.2023 1011
- Новым главой компании KEGOC стал Наби Айтжанов 31.07.2023 853
- Выделено более 271 миллиарда тенге на поддержку фермеров: Токаев принял главу "НУХ "Байтерек" 31.07.2023 883
- Кадровый кризис в полиции: увольняться из ОВД по собственному желанию стали реже 31.07.2023 561
- 45 раз обманувшего продавцов мошенника задержали в Шымкенте 31.07.2023 1018
- Полицейских запретили вызывать из отпуска без крайней необходимости 31.07.2023 464
- Выступавший на свадьбе в Ушарале певец напился и подрался с гостями 31.07.2023 1291
- Александр Бублик впервые в карьере поднялся на 25 место мирового рейтинга 31.07.2023 490
- Будет как на ЕНТ: В Казахстане ужесточают проведение экзаменов на водительские права 31.07.2023 528
- Миллиарды тенге зарабатывают на добыче соли из озер в Павлодарской области 31.07.2023 6886
- В домах пострадавшего от селя района Алматы начали восстанавливать подачу воды 31.07.2023 449
- 918 миллионов тенге выделят на спецодежду для работников лесных пожарных станций 31.07.2023 413
- В Казахстане планируют полностью запретить вейпы 31.07.2023 593
- Стало известно место Рыбакиной в обновлённом рейтинге WTA 31.07.2023 455
- Государству вернули земли на миллиард тенге - столичная прокуратура 31.07.2023 486
- Сотрудник банка в Кызылординской области вынес в рукаве более 600 миллионов тенге 31.07.2023 608
- КНБ ликвидировал два крупных подпольных производства синтетики 31.07.2023 458
- На 40 процентов сократился объём денежных переводов в Казахстан 31.07.2023 482
- Женщина на надувном матрасе заплыла далеко от берега на озере в ЗКО 31.07.2023 466
- Менее чем за сутки ликвидировали крупный пожар в Улытау 31.07.2023 463
- Стало известно о состоянии казахстанцев, попавших в ДТП в Турции 31.07.2023 557
- Как казахстанцы будут работать и отдыхать в августе 31.07.2023 669
- Сенатор в США призвал отменить поправку в отношении Казахстана 31.07.2023 894
- Переворот в Нигере: соседи дали военным на капитуляцию семь дней 31.07.2023 538
- В элитном районе Алматы воду будут давать на шесть часов в день 31.07.2023 532
- Героин на 2,5 миллиона долларов обнаружили полицейские среди арбузов 31.07.2023 638
- В ЗКО зарегистрировали свыше 20 случаев бруцеллёза 31.07.2023 482
- 40 литров коже приготовил осужденный повар для содержащихся в колонии Семея 31.07.2023 2049
- Учитель из СКО 35 лет безвозмездно сдаёт кровь для тяжелобольных 31.07.2023 558
- У Шавката Рахмонова появился "двойник" 31.07.2023 541
- После замены магистральной трубы двор в Актау оказался "уничтожен" 31.07.2023 700
- В Астане собрали пазл в 200 квадратных метров 31.07.2023 582
- Из-за коммунальной аварии жители Караганды остались без воды 31.07.2023 583
- Пропавшего на Каспии рыбака ищут с привлечением вертолета и водолазов 31.07.2023 572
- Непривычную для женщин профессию освоила жительница Актобе 30.07.2023 2137
- Казахстан завоевал четвёртую медаль на летней Универсиаде-2023 в Китае 30.07.2023 734
- Большегруз опрокинулся на трассе Алматы — Екатеринбург 30.07.2023 647
- Алексей Луценко выиграл велогонку в Испании 30.07.2023 845
- В Пакистане взорвалась бомба: погибли не менее 40 человек 30.07.2023 639
- LOADING...
Избиение подростка в Павлодаре: комитет по охране прав детей взял ЧП на контроль
Комитет по охране прав детей министерства просвещения взял на контроль ЧП с избиением 14-летнего подростка в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.
"Комитет по охране прав детей взял эту ситуацию на контроль. Сейчас школьник получает лечение в больнице. Пострадавшему ребенку будет оказана всесторонняя помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все виновные лица будут наказаны", — сообщается на странице комитета в Facebook.
Указывается, что "регионам поручили усилить воспитательную работу в организациях образования и принять меры по 100-процентному охвату детей дополнительным образованием.
Как пишет pavon.kz, об избиении подростка в Павлодаре стало известно из соцсетей. В областном департаменте полиции факт подвердили. Нападавшим вменяется умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору.
"Все участники инцидента установлены. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 107 части 2 пункту 4 Уголовного кодекса", - сообщили в полиции.
О состоянии подростка рассказали медики.
"У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, ссадины обеих верхних и нижних конечностей, лица, головы, спины, груди и живота. Общее состояние пострадавшего - средней степени тяжести, самочувствие умеренно страдает. Проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия", — прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения.
-
Trend news
- Какой будет погода в августе в Казахстане 31.07.2023 480
- Пытавшегося продать почку казахстанца задержали в аэропорту Алматы 31.07.2023 460
- Выступавший на свадьбе в Ушарале певец напился и подрался с гостями 31.07.2023 1272
- Сотрудник банка в Кызылординской области вынес в рукаве более 600 миллионов тенге 31.07.2023 607
- Муж певицы Натали найден мёртвым на козырьке дома в Москве 30.07.2023 7569
- В Турции автобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик. Погибли два человека 30.07.2023 1204
- Димаш Кудайберген поздравил Игоря Крутого 30.07.2023 23097
- На слухи о транспортировке военной техники в Россию отреагировали в Минобороны РК 30.07.2023 709
- Димаш Кудайберген воспользовался искусственным интеллектом 29.07.2023 1080
- Полицейская в халате возмутила пользователей соцсетей 29.07.2023 1642
- Руководителям финансовой пирамиды вынесли приговор в Астане 29.07.2023 771
- Двоих детей из уличного туалета достали пожарные в Алматинской области 29.07.2023 888
- Легковушка протаранила минивэн в Костанайской области. Два человека погибли 29.07.2023 757
- Массовая драка произошла между фанатами "Ордабасы" и польской "Легии" в Шымкенте 28.07.2023 1472
- "Тобол" сенсационно победил в гостях швейцарский "Базель" 28.07.2023 879
- Казахстанский блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей девушке 27.07.2023 1312
- От 1960-х до современности: женщина собрала самую большую в мире коллекцию кукол Барби 27.07.2023 1013
- Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в одном из районов Алматы 26.07.2023 1436
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 26.07.2023 2041
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 13623
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 1112
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 2246
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 2483
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 1484
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1673
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 2140
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 5214
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 1668
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 2031
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 3217
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1719
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1745
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1495
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1872
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2549
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1502
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1931
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1917
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1870
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1699
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14871
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1525
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 3223
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 2044
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2353
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2996
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2495
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 21470
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2533
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 2187
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 3270
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2566
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 7218
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2771
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 8453
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 2288
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 3055
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2574
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2650
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29754
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 5030
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2551
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7979
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3974
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 3024
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3358
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3825
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2736
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2911
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3928
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6992
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 3236
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2950
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 6107
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 6010
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 4276
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4573
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 3035
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4736
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 4349
-
- Токаев поручил продолжить демонополизацию ключевых отраслей экономики Казахстана 31.07.2023 470
- Токаев наградил орденом учителя одной из школ Астаны 31.07.2023 464
- Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана 31.07.2023 423
- Более 18 тысяч новых рабочих мест планируют создать в сёлах Казахстана 29.07.2023 735
- О ситуации с бензином в стране рассказали в Минэнерго 29.07.2023 783
- Обеспечить студентов местами в общежитиях поручил премьер 29.07.2023 847
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 1474
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1528
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1746
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1448
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1663
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 2085
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 2216
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 2158
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 2391
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2525
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 2223
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2550
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2748
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2853
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2927
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2908
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 3165
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 3107
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 3199
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2811
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 3269
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3577
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2796
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 3155
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 3323
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2963
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 3034
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 3226
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2746
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3568
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 3051
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 3140
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 4167
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3389
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 3298
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 3437
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 3109
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 3021
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2913
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 3204
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3677
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 3289
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 3270
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5721
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3440
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 4278
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 5269
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3682
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 4258
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 41247
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3406
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4834
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 4010
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3826
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4804
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 4138
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 4370
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4576
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4747
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 5010
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5717
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6828
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 5297
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 5150
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4876
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4788
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5884
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6881
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 6144
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 5339
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4574
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5616
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4497
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4925