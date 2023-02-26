- На юге Турции произошло ещё одно землетрясение 12:49 135
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 12:27 318
- Новые школы и колледжи построят в Алматы в ближайшие семь лет 11:58 255
- Нариман Курбанов взял "бронзу" Кубка мира по спортивной гимнастике 11:33 323
- 67 казахстанцев за сутки заразились коронавирусом 11:12 277
- Ренат Гайсин о музыке, ТикТоке и Иманбеке 10:30 433
- Кто представит Казахстан на юниорском чемпионате мира по биатлону 10:11 422
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 09:43 2312
- Учёные нашли связь между землетрясениями в Турции и фазами Луны 09:16 691
- Асылжан Бакытжанулы отправил на пенсию бывшего чемпиона профлиги борцов 08:47 349
- Жителям Шымкента пообещали неблагоприятные метеоусловия в воскресенье 08:15 426
- Эко-игры вместо субботников будут проводить в Усть-Каменогорске 07:40 561
- Сотрудников Google лишили столов в офисах 06:32 479
- В Камеруне 19 спортсменов пострадали от взрывов на массовом забеге 05:17 458
- Застрявшие в Польше казахстанские фуры смогут проехать через Литву 03:51 535
- Серик Сапиев едва не подрался с борцом на турнире в Алматы 02:38 939
- В Турции арестовали мэра разрушенного при землетрясении города 01:08 946
- Автовоз перекрыл трассу в Жетысуской области 00:19 476
- В Астане экс-полицейского приговорили к штрафу в 7,5 миллиона тенге 25.02.2023 675
- Уголовное дело о смерти сенатора Гульмиры Каримовой расследует полиция 25.02.2023 1135
- Первая ракетка Казахстана не сумел выйти в финал турнира во Франции 25.02.2023 579
- Штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в восьми регионах 25.02.2023 672
- Избили и забрали лошадь: трёх жителей Туркестанской области арестовали за самоуправство 25.02.2023 677
- Крупного акмолинского агрария судят по резонансному делу 25.02.2023 6154
- В каких регионах Казахстана продают самые дорогие овощи 25.02.2023 645
- 14-летняя Ариана Гогулина стала чемпионкой Казахстана по теннису среди взрослых 25.02.2023 659
- Поезд ушёл. Почему "Тальго" опаздывает и приносит убытки 25.02.2023 5417
- Пенсия, жильё, цифровизация ветеринарии — что обещают партийцы избирателям 25.02.2023 689
- Жители Туркестанской области попросили главу МНЭ помочь с газом и питьевой водой 25.02.2023 720
- Подвижной пункт обогрева организовали для комиссии, расследующей ЧП с вертолётом в ЗКО 25.02.2023 587
- Около 400 казахстанских большегрузов застряли на территории Польши 25.02.2023 842
- "Астана" в шестой раз выиграла Суперкубок Казахстана 25.02.2023 636
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 920
- Казахстанский брейк-дансер одержал победу в Японии 25.02.2023 1031
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 1341
- Почти блокбастер: погоня за пьяным водителем попала на видео в области Абай 25.02.2023 599
- Как молодой семейчанин возрождает искусство плёночной фотографии 25.02.2023 762
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 586
- Какие республиканские трассы закрыты в субботу в Казахстане 25.02.2023 664
- С заснеженных трасс Актюбинской области эвакуированы 93 человека 25.02.2023 775
- В Мангистау задержана истреблявшая сайгаков ОПГ 25.02.2023 699
- Внедорожник и грузовик столкнулись на трассе в Талдыкоргане 25.02.2023 730
- Автобусы Шымкента будут работать без кондукторов 25.02.2023 4250
- Более пяти тысяч детей в области Жетысу учатся в приспособленных школах 25.02.2023 747
- Раскрыт секрет успеха легендарной казахстанской скрипичной школы 25.02.2023 1281
- Коронавирусом за сутки заразились 94 казахстанца 25.02.2023 636
- "Хоргос" возобновит работу в ближайшее время — Смаилов 25.02.2023 687
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 4827
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1112
- Казахстанские бойцы взвесились перед боями с аргентинцами 25.02.2023 718
- Первая ракетка Казахстана сенсационно пробился в полуфинал турнира в Марселе 25.02.2023 774
- Жителям Темиртау не понравился план благоустройства города 25.02.2023 765
- Дома построенные по госпрограмме расходятся по швам в Актюбинской области 25.02.2023 806
- Роналдиньо возвращается в футбол 25.02.2023 1012
- В Темиртау родился настоящий батыр 25.02.2023 962
- В центральной части Турции произошло землетрясение 25.02.2023 1151
- В Актау водитель автобуса высадил ребёнка за городом 25.02.2023 1051
- Дети учились в холодных школах в Туркестанской области 25.02.2023 777
- Бесплатный хлеб раздают в Шымкенте 25.02.2023 1169
- Карагандинка родила в патрульном авто 24.02.2023 679
- Юрист помог осуждённой в Абайской области отстоять родительские права на двоих детей 24.02.2023 814
- "Не хватило силёнок" - наставник "Барыса" о худшем сезоне в КХЛ 24.02.2023 765
- Расширение сети инсультных центров, по 10 соток земли гражданину. Что ещё обещают избирателям кандидаты в мажилис 24.02.2023 812
- Народная партия намерена подать жалобу на Армана Шураева в Генпрокуратуру и ЦИК 24.02.2023 2592
- Тенге позволил Казахстану обрести настоящую независимость - историк 24.02.2023 825
- Понижение температуры воздуха прогнозируют в Казахстане 24.02.2023 910
- Республиканский предвыборный штаб демпартии "Ак жол" посетил Кызылординскую область 24.02.2023 928
- Как в Казахстане лечат детей с психическими расстройствами 24.02.2023 1385
- Среди избирателей более узнаваемы кандидаты по партийным спискам 24.02.2023 767
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 779
- Появились кадры с места аварии, в которой погиб Darkhan Juzz 24.02.2023 4660
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 9418
- "Дальше - это мучить себя". Олимпийский чемпион Баландин назвал причину завершения карьеры 24.02.2023 811
- Как избиратель может отозвать депутата маслихата, рассказала политолог 24.02.2023 958
- Стартовал приём заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz 24.02.2023 813
- Гостью из Швеции наказали за двойное гражданство, а россиянина - за попрошайничество в РК 24.02.2023 888
- Как консул Италии помог благотворительному фонду Казахстана 24.02.2023 818
- Канал поставки оружия в Алматы выявил КНБ 24.02.2023 881
- В какие страны переводили деньги казахстанцы в 2022 году 24.02.2023 866
- Сделать информационную среду в Казахстане более инклюзивной предложили эксперты 24.02.2023 792
На юге Турции произошло ещё одно землетрясение
У южных берегов Турции произошло землетрясения магнитудой 4,5 балла. Эпицентр толчков находился в 3,25 километров от района Самандаг провинции Хатай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадалу".
Об этом в воскресенье, 26 февраля сообщается на сайте Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.
Толчки были зафиксированы в 5:26 по местному времени. Эпицентр находился в 3,25 км от района Самандаг провинции Хатай. Очаг залегал на глубине 13,29 км на дне Средиземного моря.
В субботу 25 февраля, в 13.27 по местному времени в турецкой провинции Нигде произошло землетрясение магнитудой 5,3 с эпицентром в районе Бор и очагом на глубине 7 километров.
А ещё раньше подземные толчки зафиксировали в центральной части Турции: землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло в провинции Конья. Жертв и разрушений нет.
Ещё несколько дней назад землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе Гёксун провинции Кахраманмараш.
Между тем, Турция ещё не оправилась от разрушительных землетрясений, которые обрушились на её территоррию 6 февраля. По последним данным, количество жертв стихии уже превысило 44 тысячи.
-
Trend news
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 12:27 109
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 915
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 1319
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 581
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 4771
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 9230
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 21343
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2273
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1183
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3123
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1513
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1687
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 40287
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1195
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 1861
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 4803
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10361
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 1412
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26569
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 2712
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3319
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1365
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4291
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 37900
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2492
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1676
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2617
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 2876
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19156
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 2854
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 7764
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37127
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2278
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2468
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13714
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8095
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3744
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2476
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 119412
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3482
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3291
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4205
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2347
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7556
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9375
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6323
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2862
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13136
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 57693
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3026
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 2986
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5015
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2455
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3417
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3281
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16587
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6265
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31621
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3393
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3958
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3899
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72713
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22747
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24494
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4279
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6790
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9290
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3959
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4459
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3761
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 255295
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 3395
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3658
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 5145
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 4844
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 3803
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 3877
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 5675
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 5385
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 5713
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1110
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 778
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1131
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1120
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1382
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1350
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1336
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1667
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1451
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1574
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1713
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2387
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 1965
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1842
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1729
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1656
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1823
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1712
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2494
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2258
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2527
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2091
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2302
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2492
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2517
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2862
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2654
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2589
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2740
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2962
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2763
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2644
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2630
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2616
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2770
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2891
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2799
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2856
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2919
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2781
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4276
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2993
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2985
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2868
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2743
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2870
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2996
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3142
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2753
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2981
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2878
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3043
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3133
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3438
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3123
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3365
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2955
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3534
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3453
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4673
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3625
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3489
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4613
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3596
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4177
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3811
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4039
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4357
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4297
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4219
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4138
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3872
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4146
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4211
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4240
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4209
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4507
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4391
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4610
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4791