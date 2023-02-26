На юге Турции произошло ещё одно землетрясение

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У южных берегов Турции произошло землетрясения магнитудой 4,5 балла. Эпицентр толчков находился в 3,25 километров от района Самандаг провинции Хатай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадалу".

Об этом в воскресенье, 26 февраля сообщается на сайте Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.

Толчки были зафиксированы в 5:26 по местному времени. Эпицентр находился в 3,25 км от района Самандаг провинции Хатай. Очаг залегал на глубине 13,29 км на дне Средиземного моря.

В субботу 25 февраля, в 13.27 по местному времени в турецкой провинции Нигде произошло землетрясение магнитудой 5,3 с эпицентром в районе Бор и очагом на глубине 7 километров.

А ещё раньше подземные толчки зафиксировали в центральной части Турции: землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло в провинции Конья. Жертв и разрушений нет.

Ещё несколько дней назад землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе Гёксун провинции Кахраманмараш.

Между тем, Турция ещё не оправилась от разрушительных землетрясений, которые обрушились на её территоррию 6 февраля. По последним данным, количество жертв стихии уже превысило 44 тысячи.