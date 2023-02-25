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Лента новостей

aa.com.tr Сегодня, 03:42
256
Сегодня, 03:42
256
Фото: aa.com.tr

В центральной части Турции произошло землетрясение

В провинции Конья в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщает турецкой Управление по ликвидации последствий ЧС, подземные толчки зафиксированы в 17:01 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км. Эпицентр находился в районе Эрегли.

Согласно сообщению в аккаунте администрации Коньи в Twitter, жертв и разрушений нет.

Сила подземных толчков составила 4,3 балла. 

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#землетрясение в Турции
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:42
256
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