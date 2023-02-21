В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 22:31 по местному времени в районе Гёксун провинции Кахраманмараш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Анадолу.

Согласно информации, размещенной на сайте Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 22.31 в районе Гёксун.

Землетрясение произошло на глубине 12,18 километров.