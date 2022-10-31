На выборах президента Бразилии победил лидер левых "Лула" да Силва

"Я готов принять на себя управление нашей страной, которая оказалась в очень сложном положении. Но я верю, что с божьей помощью и с помощью людей мы сможем сделать так, чтобы наша страна снова смогла жить по демократическим правилам и в гармонии. Мы можем вернуть мир в семьи, примирить разные позиции и построить ту Бразилию, которая нам всем нужна", - сказал Лула после оглашения итогов выборов.