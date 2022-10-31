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  • На выборах президента Бразилии победил лидер левых "Лула" да Силва
bbc.com Сегодня, 08:50
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Фото: bbc.com

На выборах президента Бразилии победил лидер левых "Лула" да Силва

Лидер бразильских левых Луис Инасиу "Лула" да Силва с небольшим перевесом победил на выборах в воскресенье действующего президента, "бразильского Трампа" Жаира Болсонару и в третий раз стал президентом страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС.

По данным Верховного избирательного суда Бразилии, Лула набрал во втором туре 50,85 процента голосов, Жаир Болсонару - 49,15 процента.

"Я готов принять на себя управление нашей страной, которая оказалась в очень сложном положении. Но я верю, что с божьей помощью и с помощью людей мы сможем сделать так, чтобы наша страна снова смогла жить по демократическим правилам и в гармонии. Мы можем вернуть мир в семьи, примирить разные позиции и построить ту Бразилию, которая нам всем нужна", - сказал Лула после оглашения итогов выборов.

Лулу в первые же минуты поздравили - через Твиттер или иным способом - лидеры соседних латиноамериканских государств, президенты США и Франции, премьер-министр Канады и лидеры других стран.

Жаир Болсонару в первые часы после окончания подсчёта голосов ещё не признал поражение.

По данным ВВС, теперь в Бразилии опасаются беспорядков: Болсонару ещё до выборов готовил почву для того, чтобы оспорить результаты в случае поражения, а по ходу избирательной кампании его лагерь продолжил эту работу: бразильцев бомбардировали дезинформацией, причём более радикальной, чем на выборах 2018 года, и делалось это более организованно.

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#выборы президента #Бразилия
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:50
140
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