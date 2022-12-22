На врезавшегося в Караганде в теплосети водителя составили протокол

Фото: polisia.kz

Водителем, снёсшим вертикальный П-образный компенсатор тепловых сетей в Караганде, оказался сотрудник ТОО "Тазалык Эксперт". Ему выписан административный протокол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу местного акимата.

В ведомстве также рассказали о причинах аварии, в результате которой часть домов Караганды перевели на ухудшенный режим теплоснабжения.

"22 декабря в 04:30 часов 47-летний водитель автомашины "КамАЗ", двигаясь с открытым бортом по улице Гоголя, в условиях гололёда, не соблюдая необходимый интервал, не учитывая габариты транспортного средства, допустил столкновение с трубой теплообеспечения. В результате ДТП транспортному средству и трубе нанесены механические повреждения и материальный ущерб", — говорится в сообщении.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 части 1 КоАП РК ("Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей"). Материал направлен в суд.