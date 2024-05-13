Начисления за электроэнергию приостановили для пострадавших от паводка в СКО

В Северо-Казахстанской области начисления за электроэнергию приостановили для потребителей, оказавшихся в зоне подтопления, передаёт BaigeNews со ссылкой на Kazinform.

По информации пресс-службы АО "Севказэнерго", начисления приостановлены с момента фактической эвакуации населенных пунктов и районов Петропавловска. Это будет учтено в квитанции за май, которую потребители получат в июне.