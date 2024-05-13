Компания в ВКО задолжала своим сотрудникам миллионы тенге
Сегодня, 10:11
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Сегодня, 10:11Сегодня, 10:11
139Фото: baigenews.kz
Долг по зарплате на сумму 12,6 млн. тенге выплачен после вмешательства прокуратуры ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.
"На протяжении более 2-х лет банкротным управляющим ТОО "Шыгысстройгрупп" не принимались меры по реализации его имущества для погашения задолженности по заработной плате 42 работникам на сумму 12,6 млн. тенге.
После вмешательства прокуратуры проведены рабочие встречи и совещания с бывшим руководителем предприятия, банкротным управляющим и налоговыми органами", - говорится в сообщении.
В результате последовательных действий имущество банкрота распродано. Долг по оплате труда перед работниками погашен в полном объеме.
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