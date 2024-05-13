Компания в ВКО задолжала своим сотрудникам миллионы тенге

Долг по зарплате на сумму 12,6 млн. тенге выплачен после вмешательства прокуратуры ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

"На протяжении более 2-х лет банкротным управляющим ТОО "Шыгысстройгрупп" не принимались меры по реализации его имущества для погашения задолженности по заработной плате 42 работникам на сумму 12,6 млн. тенге.

После вмешательства прокуратуры проведены рабочие встречи и совещания с бывшим руководителем предприятия, банкротным управляющим и налоговыми органами", - говорится в сообщении.