  • 13 Мая, 10:08
  • BAIGENEWS

Крупный пожар ликвидировали в Шымкенте

Сегодня, 08:39
АВТОР
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Москва 24 Сегодня, 08:39
Сегодня, 08:39
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Фото: Москва 24

Пожарные ликвидировали крупный пожар в цеху в городе Шымкенте. Об этом передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В микрорайоне Азат Енбекшинского района в одноэтажном цеху по производству хлебобулочных изделий произошло возгорание кровли и оборудования. Пожарным удалось ликвидировать огонь на площади 1248 м.кв., не дав распространиться на всю площадь здания 2500 кв.м" - говорится в сообщении.

Отметим, возгорание полностью ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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