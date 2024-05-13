Крупный пожар ликвидировали в Шымкенте

Пожарные ликвидировали крупный пожар в цеху в городе Шымкенте. Об этом передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В микрорайоне Азат Енбекшинского района в одноэтажном цеху по производству хлебобулочных изделий произошло возгорание кровли и оборудования. Пожарным удалось ликвидировать огонь на площади 1248 м.кв., не дав распространиться на всю площадь здания 2500 кв.м" - говорится в сообщении.

Отметим, возгорание полностью ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.