На восемь лет осудили банкротного управляющего за вымогательство 100 миллионов тенге

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100 миллионов тенге вымогал банкротный управляющий у генерального директора и учредителя компании в Костанайской области за её включение в реестр дебиторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

"Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге от генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу", - говорится в сообщении.

Банкротного управляющего компании признали виновным в совершении уголовного правонарушения и назначили ему наказание в виде восьми лет пяти месяцев лишения свободы.

Напомним, банкротного управляющего компании задержали в феврале. Он был пойман с поличным во время получения взятки в размере 50 миллионов тенге. Эти деньги он просил за включение компании в реестр дебиторов. Подозреваемого задержали с поличным при получении 50 миллионов тенге у генерального директора и учредителя ТОО — половины от ранее оговоренной суммы.