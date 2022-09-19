open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • На восемь лет осудили банкротного управляющего за вымогательство 100 миллионов тенге
pixabay.com Сегодня, 15:49
156
Фото: pixabay.com

На восемь лет осудили банкротного управляющего за вымогательство 100 миллионов тенге

100 миллионов тенге вымогал банкротный управляющий у генерального директора и учредителя компании в Костанайской области за её включение в реестр дебиторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

"Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге от генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу", - говорится в сообщении.

Банкротного управляющего компании признали виновным в совершении уголовного правонарушения и назначили ему наказание в виде восьми лет пяти месяцев лишения свободы. 

Напомним, банкротного управляющего компании задержали в феврале. Он был пойман с поличным во время получения взятки в размере 50 миллионов тенге. Эти деньги он просил за включение компании в реестр дебиторов. Подозреваемого задержали с поличным при получении 50 миллионов тенге у генерального директора и учредителя ТОО — половины от ранее оговоренной суммы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#АФМ #банкротство #Костанайская область
Сегодня, 15:49
156
Журналист
Наверх