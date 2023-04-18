На удочку автомошенника попались жители трёх регионов Казахстана

Фото: polisia.kz

Фейковым объявлением о продаже машин житель Кокшетау обманул граждан из нескольких регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлена причастность акмолинца к совершению трёх фактов мошенничества.

Заманчивое предложение о продаже авто потерпевшие находили на популярном сайте объявлений.

По словам 33-летней жительницы Алматы, она решила приобрести автомобиль Hyundai Tucson, позвонила автору объявления и договорилась о сделке. Владелец попросил внести предоплату, чтобы убрать объявление с сайта. Не подозревая об обмане, женщина перевела 50 тысяч тенге на указанный счёт. После “хозяин” машины перестал выходить на связь.

Аналогичные заявления поступили от жителей Алматинской области и Караганды.

Полицейскими начаты досудебные расследования по статье 190 УК РК - “Мошенничество”.

Сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых задержан автор фейковых объявлений – 27-летний житель Кокшетау.

Во время задержания оперативники обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств мобильные телефоны и 60 сим карт. Полицейскими найден аккаунт, с которого размещено фейковое объявление о продаже автомобиля, стоимостью 17 200 000 тенге.

В отношении фигуранта проводятся следственные мероприятия, устанавливаются другие потерпевшие от мошеннических действий.