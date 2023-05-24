На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена

Фото: Instagram

Певец Димаш Кудайберген выложил в Instagram пост с благодарностью за оригинальное поздравление, которое подготовили ко дню его рождения, передаёт BaigeNews.kz. Поклонники знаменитого исполнителя сделали ему подарок - запустили видео с Димашем на большом экране в центре Нью-Йорка.

"Привет, это Таймс-сквер! Здравствуй, мир! Привет, 29 лет! Большое спасибо всем вам за такое большое уважение", - написал в соцсетях певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Димашу Кудайбергену сегодня исполнилось 29 лет. Молодой человек прославился на весь мир после участия в песенном конкурсе в Китае в 2017 году. Сейчас у исполнителя миллионы фанатов по всему миру и, в частности, в России.

Известный российский композитор Игорь Крутой также опубликовал у себя на странице в Instagram пост-поздравление для Кудайбергена.