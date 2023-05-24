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  • На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена
Instagram Сегодня, 14:03
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Сегодня, 14:03
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Фото: Instagram

На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена

Певец Димаш Кудайберген выложил в Instagram пост с благодарностью за оригинальное поздравление, которое подготовили ко дню его рождения, передаёт BaigeNews.kz. Поклонники знаменитого исполнителя сделали ему подарок - запустили видео с Димашем на большом экране в центре Нью-Йорка.

"Привет, это Таймс-сквер! Здравствуй, мир! Привет, 29 лет! Большое спасибо всем вам за такое большое уважение", - написал в соцсетях певец.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Димашу Кудайбергену сегодня исполнилось 29 лет. Молодой человек прославился на весь мир после участия в песенном конкурсе в Китае в 2017 году. Сейчас у исполнителя миллионы фанатов по всему миру и, в частности, в России.

Известный российский композитор Игорь Крутой также опубликовал у себя на странице в Instagram пост-поздравление для Кудайбергена.

 
 
 
 
 
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Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65)

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Сегодня, 14:03
295
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