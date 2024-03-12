На недостаточные меры по сдерживанию цен указал премьер-министр Казахстана

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании правительства указал на недостаточно принимаемые меры со стороны центральных и местных исполнительных органов по сдерживанию цен на продукты, передаёт BaigeNews.kz.

"Повышение цен отмечено на рис, яйца, фрукты, напитки, масло сливочное и макаронные изделия. Это достаточно много позиций, да и процент роста цен очень чувствительный. Значит, недостаточно принимаемых мер со стороны центральных и местных исполнительных органов. Среди регионов наибольший рост инфляции зарегистрирован в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях", - сказал глава правительства.

Для этого Бектенов считает, нужно активнее использовать действенные механизмы: стабилизационные фонды, форвардные договора, оффтейк-контракты, субсидирование на удешевление стоимости продукции, соглашения с субъектами торговли по обеспечению ценовой стабильности. Также нужно расширять производство импортозависимой продукции и увеличивать посевные площади приоритетных культур, предназначенных для производства социально значимых продовольственных товаров, указал Бектенов.

"Акимы регионов должны повысить эффективность деятельности региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников. Поручаю центральным и местным исполнительным органам усилить контроль и принять меры по качественному исполнению Комплекса мер по контролю и снижению инфляции. Все запланированные и реализуемые проекты должны быть реализованы в срок", - сказал глава кабмина.

Премьер-министр также поручил отраслевым министерствам и регионам обеспечить должную реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции".

"Все мероприятия по ремонту и реконструкции инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства должны быть качественно реализованы и завершены в срок. Причем при закупе руководствоваться максимальной поддержкой отечественных производителей.

Вместе с тем, в разрабатываемом Национальном инфраструктурном плане следует предусмотреть проекты, направленные на укрепление системы жизнеобеспечения и удовлетворение потребностей населения.

Поручаю Министерству нацэкономики совместно с отраслевыми госорганами в Плане учесть указанные подходы при определении в нем соответствующих проектов", - сказал Бектенов.