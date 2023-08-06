На монумент "Родина-мать" в Киеве вместо советского герба установили трезубец
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В воскресенье, 6 августа, на монумент "Родина-мать" в Киеве с утра вместо демонтированного советского герба установили украинский герб — тризуб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СТРАНА.ua
Его планировали поднять ещё вчера, но сильный ветер и наступление темноты помешало завершению работ. Сейчас идут работы по фиксации. Рабочие говорят, что это займёт часа 3-4.
Фото: strana.news
Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что демонтирование элементы с монумента Родина Мать будут хранится в музее истории Украины во Второй Мировой войне.
Демонтаж советского герба с монумента начался 30 июля.
Стоимость проекта составляет 28 миллионов гривен.
Фото: t.me/c
Накануне гендиректор музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент "Родина-Мать" переименуют в "Украина-мать". По его словам, теперь переименование должен будет утвердить Минкульт. Директор ожидает, что это произойдет до 24 августа - Дня независимости Украины.