На монумент "Родина-мать" в Киеве вместо советского герба установили трезубец

В воскресенье, 6 августа, на монумент "Родина-мать" в Киеве с утра вместо демонтированного советского герба установили украинский герб — тризуб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СТРАНА.ua

Его планировали поднять ещё вчера, но сильный ветер и наступление темноты помешало завершению работ. Сейчас идут работы по фиксации. Рабочие говорят, что это займёт часа 3-4.

Фото: strana.news

Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев заявил, что демонтирование элементы с монумента Родина Мать будут хранится в музее истории Украины во Второй Мировой войне.

Демонтаж советского герба с монумента начался 30 июля.

Стоимость проекта составляет 28 миллионов гривен.

Фото: t.me/c

Накануне гендиректор музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент "Родина-Мать" переименуют в "Украина-мать". По его словам, теперь переименование должен будет утвердить Минкульт. Директор ожидает, что это произойдет до 24 августа - Дня независимости Украины.