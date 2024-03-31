На лодке и вертолёте эвакуировали жителей села Каратал в Актюбинской области

В МЧС поделились фото и видео эвакуации жителей подтопленного села Каратал в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz

Людям помогли спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда.

"На надувных лодках с моторами до безопасного места были эвакуированы 111 человек, в том числе 36 детей. Борт МИ-8 доставил пострадавших в Актобе", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из села Каратал в село Ойыл эвакуировали 148 человек, в том числе 60 детей.

Напомним, за прошедшие сутки из подтопленных сёл Казахстана, спасатели эвакуировали в безопасное место более восьми тысяч жителей. В четырёх регионах страны работают около пяти тысяч волонтёров. Они задействованы в организации временного проживания в пунктах эвакуации, уборке и восстановлении пострадавших территорий. Также опубликованы адреса пунктов сбора гуманитарной помощи в Астане.

Накануне президент страны провёл оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией в ряде регионов. Касым-Жомарт Токаев принёс свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Кроме того, глава государства подверг резкой критике действия Правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. Госструктурам президент поручил оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.