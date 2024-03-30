Из села Каратал в село Ойыл Актюбинской области эвакуировали 148 человек
Сегодня, 18:12
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Сегодня, 18:12Сегодня, 18:12
98Фото: МЧС РК
В селе Каратал Актюбинской области идёт эвакуация местных жителей, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В настоящее время под руководством вице-министра Серика Туленбергенова силами ДЧС, ОСО, РОСО, с воздушными судами МО идет эвакуация населения из села Каратал в село Ойыл. Также произведен аэровизуальный облет территории. Всего эвакуировано из села Каратал в безопасную зону 148 человек, в том числе 60 детей", — говорится в сообщении.
Эвакуационные работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что из подтопленных населённых пунктов спасли и эвакуировали более восьми тысч человек.
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