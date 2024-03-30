Из села Каратал в село Ойыл Актюбинской области эвакуировали 148 человек

В селе Каратал Актюбинской области идёт эвакуация местных жителей, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В настоящее время под руководством вице-министра Серика Туленбергенова силами ДЧС, ОСО, РОСО, с воздушными судами МО идет эвакуация населения из села Каратал в село Ойыл. Также произведен аэровизуальный облет территории. Всего эвакуировано из села Каратал в безопасную зону 148 человек, в том числе 60 детей", — говорится в сообщении.

Эвакуационные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что из подтопленных населённых пунктов спасли и эвакуировали более восьми тысч человек.