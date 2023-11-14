На качество преподавания казахского языка пожаловались родители учеников Караганды

В Караганде родители учеников, обучающихся в русских школах, пожаловались на слабую методику преподавания казахского языка. Их не устраивает, что дети выпускаются из школ практически не имея базы знаний государственного языка, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Развитие казахского языка в ближайшем будущем будет одним из приоритетных задач госполитики. Об этом не раз говорил Глава государства. В этой связи президент сделал акцент на том, что нужно больше внимания уделять практической работе, которая должна быть направлена на расширение сферы применения госязыка.

Но для того, чтобы расширить применение казахского языка, неплохо было бы поднять уровень его изучения, считают многие родители школьников, чьи дети учатся в школах с обучением на русском языке. Проще говоря, родители не довольны тем, что их дети на выпуске из школы порой не понимают элементарных вопросов на казахском.

"Мой младший сын учится в первом классе. Учитывая горький опыт своих старших детей, я уже сейчас начинаю бить тревогу. Так как старшие мои кроме как пару дежурных фраз на казахском языке, больше ничего не знают. Да, я понимаю, что нужна среда для освоения языка. Но ведь английский они же хорошо знают. При этом нет никакой среды для этого. Со старшими я так усердно не занималась. Может тут моя ошибка. Но вот с младшим стала строга по этому предмету. Однако, что я могу требовать с ребенка, если в школе у них часов предмета "казахский язык" очень мало", - говорит Надежда Смирнова.

Как сообщили в управлении образования, изучение казахского языка в классах с русским языком обучения начинается с 1 класса, где данный предмет преподается 2 раза в неделю. Потом постепенно идёт увеличение. Во втором классе 3 часа, в третьем – 3 часа, в 4, 5, 6 классах в неделю по 4 часа. Потом опять идёт по 3 часа в 7, 8, 9, 10 11 классах. Получается, в общем, от 2 до 4 часов в неделю. А также изучение казахского языка делится на подгруппы, если в классе наполняемость детей 24 и более. Это делается для более глубокого изучения, говорит директор гимназии №3 города Караганды Сауле Кульжамбекова.

"Если 24 и более детей, то он делится на две подгруппы. Конечно, с делением это очень удобно, потому что для многих детей, которые сидят в классах с русским языком обучения это язык не родной, хотя детей казахской национальности сейчас в классах с русским языком обучения преобладает", - отметила директор гимназии.

Кадров, как оказалось, в регионе тоже достаточно. Всего по области работают 2 125 учителей-предметников казахского языка, в том числе в русских классах преподают 1 304 учителя. Если учесть, что русских классов в смешанных школах 2 812, это не плохое оснащение кадрами.

"Именно учителей казахского языка для классов с русским языком обучения очень много, никакого дефицита в кадрах нет. Но дело в том, что школы разные. Есть малокомплектные, где в одном классе учатся разновозрастные дети. Есть классы общеобразовательные. Также в разных социальных районах, одна школа находится в центре города, другие на окраине или в посёлке. Есть школы инновационного характера: гимназии и лицеи. В разных школах уровень учителей, уровень детей, тоже разный. В нашей школе учителя, разных квалификационных категорий. Но учителя-казаховеды почти все имеют хороший стаж работы. Молодых специалистов, которые только окончили университет, почти нет. Самый молодой у нас имеет стаж работы 5 лет, но в основном у всех стаж от 15 до 25 лет", - говорит директор гимназии №3 Сауле Кульжамбекова.

Будет ли ученик говорить бегло на государственном языке, зависит не только от стажа учителя, но и от методики обучения. С этим согласны и руководители школ, и сами учителя.

"У каждого учителя своя наработанная методика. Но государственный стандарт для всех един. Какие результаты должны получить учителя от учеников на выходе в конце 1 класса или в конце 11 класса - ожидаемы. Единый государственный стандарт мы обязаны выполнять, но методика у всех учителей разная. Кто-то применяет игровые методы, кто-то интерактивную методику. Мы обучили одного учителя казахского языка на курсе Учебного центра "Ұстаз". Также у нас очень часто используют онлайн тренажёры, когда в онлайн режиме дети выполняют на телефонах задачи. Это могут быть моментальные задания, либо тесты, логические задачи или игровые", - говорит директор гимназии.

Высокие требования в основном в лицеях и гимназиях. Но ведь в области не все школы инновационного характера.

"Всего в Карагандинской области действуют 402 школы. Это государственные школы, в том числе с казахским языком обучения 165 или 41% от общего количества, с русским языком обучения 77 или 19%, со смешанными языком обучения 160 или 40%. За последние 3 года в области открыто 5 школ, из них 4 школы с государственным языком обучения и одна школа со смешанным языком обучения. Кроме того, 4 школы со смешанным языком обучения перешли на казахский язык обучения. По сравнению с прошлым учебным годом количество классов с казахским языком обучения увеличилось на 20 единиц, контингент которого составляет 1 727 учащихся. В школах со смешанным языком обучения количество классов с казахским языком обучения увеличилось на 13 единиц", - сообщили в управлении образования Карагандинской области.

Эти цифры показывают, что с каждым годом родители больше предпочитают, чтобы их ребенок учился на государственном языке. Но, тем не менее, в Карагандинской области количество классов с русским языком обучения преобладает.

В целом количество учащихся по области составляет более 170 тысяч. Из них более 81 тысяч либо 48% обучается только на казахском языке. Остальные 52% получают знания на русском. Подавляющее большинство из них выпускаются с низким уровнем знания государственного языка.

"Моя дочь учится в русской школе, в седьмом классе. Она очень хочет бегло разговаривать на казахском языке. В школе она быстрее вникает в тему. Но когда она садится делать уроки дома, мы всей семьей работаем с ней. Приходится прибегать к словарям, звоним своим знакомым казахам, роемся в интернете. Мне кажется, слишком замудрили с программой. Таких проблем нет с английским языком. Этот предмет она делает без нашей помощи", - говорит родительница Елена Наумова.

О том, что учебники стали сложноусвояемыми, согласны даже сами учителя. По их мнению, тексты и правила слишком сложны для детей.

"В связи с внедрением обновленного содержания образования были введены активные формы подходов обучения казахскому языку и активизация деятельности учащихся. Хотелось бы, чтобы вернули те учебники, по которым мы занимались до внедрения обновленного содержания. Они были более нацелены на результативность учащихся. Потому что там грамматика шла и тексты были более доступные и простые для детей. Тексты должны быть доступными, должны учитывать возрастную особенность ученика. В нынешних учебниках слишком сложные тексты. Надо усовершенствовать учебники, потому что они очень сложные для понимания. Многие тексты написаны научным языком", - говорит учитель казахского языка Думан Амандықықызы.

Когда материал сложен, большинство детей теряют интерес и мотивацию к изучению языка. В этой связи своеобразным мостиком между школьной программой и ребенком выступает учитель. Но для этого он должен иметь стаж и собственную интересную и наработанную методику.

"В нашей школе учитель казахского языка очень молодая. Я не знаю, это или из-за ее неопытности, или действительно программа слишком сложная, но большинство родителей жалуются, что их дети слабы именно по этому предмету. Приходится нам нанимать дополнительно репетитора. Ведь сейчас специалисты, знающие государственный язык, более востребованные. Поэтому хочется, чтобы наши дети хорошо знали казахский язык", - отметила Марина Магиева.

Кстати, о репетиторах. Эта услуга в нынешнее время очень популярна. Однако, и дети, и взрослые, которые прибегают к услугам репетиторов казахского языка, сходятся в одном мнении: многие хотят более простую и увлекательную методику изучения языка и больше интерактивного контента.

В Карагандинской области существует 6 учебных центров по изучению языка при управлении по развитию языков. Данные центры регулярно проводят бесплатные курсы по изучению казахского языка бесплатно. Только в этом году такие курсы прошли более 3 тысяч человек.

"В целях обеспечения последовательности в обучении государственному языку населения области управлением в период с 2016 по 2019 годы подготовлен пятиуровневый учебно-методический комплекс (учебники, тетради, диски) "Сарыарка-2" (А1, А2, В1, В2 и С1). Данное учебно-методическое пособие признано "лучшим" в республике и используется в регионах на курсах долгосрочного языкового обучения (3 месяца). В целях повышения качества оказания услуг на государственном языке в местах общественного обслуживания, формирования навыков простой речи и оказания услуг на казахском языке, разработана специальная программа краткосрочного курса казахского языка продолжительностью 24 часа (1 месяц 4 дня). По заказу Управления по развитию языков разработано учебное пособие для работников торговых точек, аудиоинструмент, мобильное приложение с QR-кодом. Было разработано полноценное учебное пособие, основанное на 24 лексических темах и терминах той же области, лексическом минимуме, грамматике, чтении, аудировании", - сообщили в управлении по развитию языков Карагандинской области.

Для того, чтобы содержание учебного пособия было доступно любому человеку, изучающему язык, были разработаны плакаты с QR-кодами, вывешенные в самых оживленных местах крупных торговых точек. Там и поставщики услуг, и потребители могут по специальному коду перейти в мобильное приложение, ознакомиться с внутренним содержанием, готовыми словесными оборотами. Данный проект не имеет аналогов в республике.