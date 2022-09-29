На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации россиян

Фото: ast-news.ru

В ближайшие дни на границе с Казахстаном в Астраханской области будет развёрнут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток. Сейчас там введён режим повышенной готовности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Астраханские новости.

Издание сообщает, что на контрольно-пропускном пункте "Караузек" на границе Казахстана и России уже начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром РФ подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата.

Контрольно-пропускной пункт "Караузек" — основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. Сейчас там образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. Среди ожидающих выезда — масса мужчин призывного возраста.

Кроме легковушек в пробке стоят фуры. Большое скопление автомобилей с людьми у пункта пропуска привело к нарушению жизнеобеспечения населения: понтонная переправа н рассчитана на такую нагрузку и в настоящее время переполнена. На днях из-за скопления автомобилей не удалось доставить школьным автобусом детей из села Караозек в школу. В связи с этим было принято решение ввести в районе режим повышенной готовности.

Основная цель — разгрузить трассу Астрахань – Красный Яр. По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина администрация района вместе с облминтрансом и Астраханавтодором изменили маршрут движения транспорта, не принадлежащего жителям Астраханской области, кроме автомобилей спецслужб и коммунального хозяйства. Теперь движение для них из Астрахани в направлении Караузека проходит через мост в поселке Новоурусовка, дополнительно 80 километров. Это разгрузит понтон и поможет астраханцам быстрее добираться в нужные им пункты.

Также у села Караозек усилен контроль со стороны правоохранительных органов, Госавтоинспекции и пожарной охраны. Руководство районной больницы направило на дежурство дополнительную бригаду скорой помощи в районе населённых пунктов Караозек, Кошелева, Кривой Бузан, Бакланье и других близлежащих.

Накануне сообщалось, что российская сторона приостановила автобусное сообщение с Уральском. Как рассказал начальник автовокзала города Талгат Бисекенов, коллеги из России уведомили о приостановлении автобусного сообщения из-за ситуации на казахстанско-российской границе.

Сегодня стало известно, что на границе с Россией хотят создать зелёный коридор для казахстанцев, которые из-за очередей не могут вернуться домой.