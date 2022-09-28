Российская сторона приостановила автобусное сообщение с Уральском

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Российская сторона приостановила автобусное сообщение из Самары и Тольятти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Как рассказал начальник автовокзала Уральска Талгат Бисекенов, коллеги из России их уведомили о приостановлении автобусного сообщения из-за ситуации на казахстанско-российской границе.

"Как нам рассказали коллеги, неизвестные перевернули один из их автобусов, водителям угрожают, поэтому в целях безопасности самих же пассажиров сообщение приостанавливается. Мы в свою очередь также приостанавливаем сообщение, но пока только на один день - 29 сентября - и только в Самару и Тольятти. В Саратов и Оренбург автобусы ходят в прежнем режиме", - рассказал Талгат Бисекенов.

По его словам, россияне сообщили, что создана комиссия, которая выедет на место.

Между тем, ситуация на границе только ухудшается. Поток автотранспорта не уменьшается, автомобили закрыли уже и встречную полосу и нейтральную территорию, поэтому очереди возникли и на казахстанских постах на выезд из страны. 27 сентября на посту "Сырым" была зафиксирована очередь из большегрузов в семь километров.

В очередях с российской стороны стоят и казахстанцы, которые уже несколько суток не могут заехать на родину.

"Ситуация просто жуткая, все на нервах, стоим здесь по 3-4 суток. Почему власти не реагируют - непонятно. Чего ждут? Пропустите своих сначала, пропустите дальнобойщиков, которые едут издалека. Запретите таксистам выезжать на границу - они готовы убить за место в очереди. Люди все устали", - говорит жительница Уральска Алия.

Женщина уже несколько дней стоит в очереди на посту "Маштаково".

По данным МВД РК, 65 процентов россиян, прибывших в Казахстан после 21 сентября, уже выехали из страны. Всего въехало порядка 100 тысяч граждан РФ.