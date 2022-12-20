На главной новогодней ёлке Алматы зажглись огни

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы стартовало празднование Нового года. На площади Абая зажгли огни на главной ёлке города. В её праздничном убранстве использовали 10 000 гирлянд и 350 игрушек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу администрации мегаполиса.

Церемонию зажжения открыла вокально-хореографическая постановка "Жаңа жылмен, Алматы!". Звезды казахстанской эстрады исполнили гостям праздника новогодние песни и музыкальные хиты.

Одновременно в каждом районе города зажглись свои ёлки. Для алматинцев и гостей города подготовлены тематические новогодние мероприятия в формате зимнего фестиваля. В течение 15 дней пройдут ярмарки подарков, мастер-классы, конкурсы, вечерние кинопоказы. Фуд-лавки порадуют горячей едой и напитками.

Каждая локация будет иметь свою уникальную программу, интересную как самым маленьким, так и взрослым гостям праздника.