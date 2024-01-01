  • 1 Января, 16:11
  • BAIGENEWS

На что больше всего жаловались астанчане полицейским в новогоднюю ночь

Сегодня, 15:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 15:11
Сегодня, 15:11
148
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Новогодняя ночь в столице прошла спокойно. За прошедшие сутки на территории столицы зарегистрировано 18 преступлений, из них 9 раскрыто  "по горячим следам", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"На пульт экстренного вызова полиции "102" поступило около 1265 звонков от граждан, большая часть – жалобы на нарушение тишины. На дорогах столицы зафиксировано 27 дорожно-транспортных происшествий, травмированных и погибших нет. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения задержано 6 водителей", — отчитались столичные полицейские.

Напомним, ранее в МВД рассказали, где в Казахстане за новогоднюю ночь не было зарегистрировано ни одного правонарушения.

Самое читаемое

Наверх