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Где в Казахстане за новогоднюю ночь не зарегистрировано ни одного правонарушения

Сегодня, 13:15
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скриншот с видео Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15
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Фото: скриншот с видео

Ни одного правонарушения не зарегистрировано в новогоднюю ночь в городе Шахтинске Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК. 
 
В новогоднюю ночь в Шахтинске на дежурство заступили 70 сотрудников полиции. 

"В дежурные сутки благодаря слаженной работе не зарегистрировано ни одного правонарушения. В основном  наряды полиции были направлены в места наибольшего скопления людей", — сообщили в полиции.

Кстати, в Созакском районе Туркестанской области в праздничную ночь также обошлось без происшествий. В полицию не поступило ни одного звонка.

За минувшие сутки в Центре оперативного управления ДП Туркестанской области осуществлялся визуальный мониторинг с помощью порядка 1500 камер видеонаблюдения. 

"На территории области с 31 декабря 2023 года по 1 января 2024 года свыше 1200 полицейских Туркестанской области несли круглосуточное дежурство в усиленном режиме в целях обеспечения безопасности населения. По области на пульт 102 поступило 232 сообщений. В Созакском районе, где проживает более 63 тысяч человек, ни одного правонарушения не зарегистрировано, а на пульт 102 не поступило ни одного сообщения. В целом по области новогодняя ночь  прошла спокойно — без происшествий", — рассказали в МВД.

А в Алматинской области полицейские в новогоднюю ночь помогли семье доехать до роддома. Семейная пара столкнулась с неожиданными сложностями на пути к роддому. Будущий папа обратился за помощью к полицейским. Они предоставили безопасный эскорт и сопровождение. 

Будущие родители благополучно и вовремя добрались до роддома и, по их словам, навсегда запомнили этот светлый момент в их жизнь перед встречей Нового года.

В Сатпаеве области Улытау в эту ночь тоже было спокойно. Здесь сотрудники полиции  также перешли на усиленный вариант несения службы с 29 декабря. В новогоднюю ночь в Сатпаеве не зарегистрировано ни одного правонарушения.  В эту ночь до утра на дежурство заступили 100 сотрудников полиции, которые и не допустили совершения правонарушений.

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