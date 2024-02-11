На АЭС во Франции из-за пожара остановлены два реактора

На атомной электростанции (АЭС) Шинон во Франции произошел пожар. В результате был запущен план действий при ЧС, отключены два реактора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление по ядерной безопасности Франции (ASN).

Потеря основного внешнего источника питания реактора №3 в результате этого пожара привела к автоматическому отключению реактора. Пожарная техника, необходимая для тушения пожара, введена в эксплуатацию. На место немедленно выехали группы реагирования станции, и в соответствии с процедурами были вызваны внешние аварийные службы. В настоящее время пожар потушен и находится под наблюдением.

Из-за того, что резервуар для пожаротушения общий для реакторов №3 и №4, также предупредительно был остановлен и реактор №4.

В общей сложности на АЭС "Шинон" четыре действующих реактора, еще три были закрыты с 1973 года по 1990 год. Действующие водо-водяные реакторы построены с 1982 года по 1987 год. В 2023 году АЭС произвела 17,24 Твт/ч электричества или 5,4% от общего производства французского парка АЭС.

Между тем, по данным портала Montel, выработка атомной энергии во Франции достигла 35,8 ТВт/ч в январе, что является самым высоким уровнем с января 2021 года.

В среднем 49,7 ГВт атомных мощностей, или 81%, были введены в эксплуатацию в прошлом месяце, что на 4,5 ГВт больше, чем в прошлом году. На долю атомной энергетики приходилось около 67% энергоснабжения страны и 76% спроса.

Французская энергетическая компания EDF ожидает, что в этом году объем производства атомной энергии достигнет 315-345 ТВт/ч по сравнению с 320,4 ТВт/ч в прошлом году.