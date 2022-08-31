На 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв

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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв умер на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews. Сообщение Центральной клинической больницы распространило ТАСС.

Последний лидер Советского союза был госпитализирован в 2020-м году. Этим летом агентство со ссылкой на его окружение сообщало, что бывший президент всё ещё находился в больнице. Согласно этим данным, никаких ухудшений здоровья в то время не было, но Горбачёва предпочли оставить под постоянным наблюдением врачей.

"Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, — рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище", — сказал собеседник агентства.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник, незадолго до смерти Горбачёв приехал в больницу на гемодиализ.

Михаил Горбачёв президентом СССР был выбран в феврале 1990 года, став первым и последним человеком на этой должности. Горбачёв сложил с себя президентские полномочия в декабре 1991 года, когда лидеры уже объявивших о независимости России, Украины и Беларуси подписали Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ). После ухода из политики он создал и возглавлял "Горбачёв-фонд", который занимается исследованием проблем российской и мировой истории.