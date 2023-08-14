На 84 млн тенге оружия добровольно сдали казахстанцы в полицию - МВД

В министерстве внутренних дел Республики Казахстан рассказали о промежуточных результатах акции по выкупу у населения незаконно хранящихся предметов вооружения, которая началась 10 апреля. На эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 88 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

С 2012 года в рамках этой акции добровольно сдано более 56 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 2 миллионов патронов на общую сумму 1,9 миллиарда тенге, что привело к сокращению количества преступлений с применением оружия вдвое.

"В текущем году гражданами в органы полиции добровольно сдано 1181 единиц оружия, свыше 18 тысяч патронов к нарезному оружию, на общую сумму 84 миллиона тенге, которые выплачены гражданам. По предварительным данным ДП г. Астаны, г. Алматы, г. Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Мангыстауской, Северо-Казахстанской, Жетысуской и Улытауской областей, в связи с освоением выделенных денежных средств, акция приостановлена", - сообщил начальник управления по контролю за оборотом оружия КАП МВД Асылбек Идрисов.



Как показал анализ, наибольшее количество оружия сдано в Туркестанской (187 единиц), Жамбылской (134 единиц), Кызылординской (94 единиц), области Абай, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях (более 60 единиц).

Представитель МВД отметил, что граждане, изъявившие желание добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава правонарушения.

"Что касается вопросов материального возмещения, то сумма выплат за добровольную сдачу зависит от вида оружия, его технического состояния и варьируется от 34 до 345 тысяч тенге за каждую единицу. Размеры вознаграждений определяются комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции. Вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные, согласно заключениям эксперта криминалиста, огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом, либо состоящие на учёте в информационных системах МВД, как "Зарегистрированное" или "Криминальное" оружие, то есть, если оружие ранее было зарегистрировано или похищенное, утерянное", - добавил Асылбек Идрисов.

За самодельно изготовленные боеприпасы, а также патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию выплата не предусмотрена.

По словам спикера, большинство из сданного оружия остались по наследству, либо были случайно найдены или приобретены до введения ограничений по его регистрации.

"К примеру, ранее до 1970 года оружие без учёта раздавали для охраны животноводам. После всех проверочных мероприятий, сданное оружие и боеприпасы комиссионно уничтожаются с фиксацией процесса на видеозапись. Перед уничтожением вооружение подлежит разборке. Механическим путём деформируются стволы и механизмы так, чтобы ни одна из деталей не оставалась пригодной для дальнейшего использования. В дальнейшем оружие, приведённое в непригодное для стрельбы состояние, переплавляется на предприятиях промышленности", - отметил представитель МВД.

Также он сообщил, что антикварное оружие и оружие представляющее историческую ценность может передаваться в натурные коллекции криминалистических подразделений или музеи МВД.