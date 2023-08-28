На 70% увеличили в 2023 году число грантов на подготовку в резидентуре в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На 70% увеличили в 2023 году число грантов на подготовку в резидентуре в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана сообщил, что в течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%. Так, в 2023 году количество грантов увеличено на 70% – с 1500 до 2500", - сообщили в правительстве.
Как уточнили в кабмине, специалисты будут подготовлены по 47 направлениям послевузовского медицинского образования, из них основные:
- Акушерство и гинекология – 214
- Анестезиология и реаниматология – 200
- Неонатология – 119
- Терапия – 115
- Общая хирургия – 98
- Неврология – 92
- Психиатрия – 88
- Оториноларингология – 83
- Кардиология – 78
- Офтальмология – 66
- Инфекционные болезни – 63
- Травматология-ортопедия – 62
- Эндокринология – 55
- Остальные – 1167.
Самое читаемое