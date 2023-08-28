На 70% увеличили в 2023 году число грантов на подготовку в резидентуре в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана сообщил, что в течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%. Так, в 2023 году количество грантов увеличено на 70% – с 1500 до 2500", - сообщили в правительстве.

Как уточнили в кабмине, специалисты будут подготовлены по 47 направлениям послевузовского медицинского образования, из них основные:

- Акушерство и гинекология – 214

- Анестезиология и реаниматология – 200

- Неонатология – 119

- Терапия – 115

- Общая хирургия – 98

- Неврология – 92

- Психиатрия – 88

- Оториноларингология – 83

- Кардиология – 78

- Офтальмология – 66

- Инфекционные болезни – 63

- Травматология-ортопедия – 62

- Эндокринология – 55

- Остальные – 1167.