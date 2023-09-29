На 7 лет осудили главу жилищной финпирамиды в Астане
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Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор руководителю финансовой пирамиды "Семейный капитал", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
С 2019 по 2023 годы мужчина создал и руководил финансовой пирамидой "Семейный капитал". В результате своей "работы" он привлёк деньги вкладчиков на сумму более 400 млн тенге. В качестве потерпевших признали 185 человек.
Его задержали в июле 2023 года по подозрению в создании фиктивной программы приобретения жилья. По информации Агентства РК по финансовому мониторингу, мужчина якобы заключал договоры с клиентами при условии вклада от 300 тысяч до 5 млн тенге. Срок ожидания жилья заявлялся от 6 до 10 месяцев с переплатой от 30 до 60 %.
"Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключением судебно-экономической экспертизы, а также договорами и другими документами, подтверждающими вклад потерпевшими денег средств в финансовую пирамиду", — говорится в пресс-релизе на сайте суда Астаны.
Мужчину осудили за создание и руководство финансовой пирамиды по 2 пункту 3-й части статьи 217 Уголовного Кодекса РК и приговорили к 7 годам лишения свободы. Также он лишён права занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях в течении 5 лет.
"Гражданские иски потерпевших удовлетворены в части возмещения имущественного ущерба, в части компенсации морального вреда отказано", — уточнили в суде.
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