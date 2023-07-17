450 миллионов тенге вложили в финпирамиду "Семейный Капитал"

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Жителя Астаны подозревают в создании фиктивной программы приобретения жилья, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на АФМ.

Мужчина якобы заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от 6 до 10 месяцев с переплатой от 30 до 60 процентов.

Граждане ни обещанные квартиры ни деньги назад не получили. По мнению АФМ подозреваемый причинил ущерб на общую сумму около 450 миллионов тенге.

Он задержан и содержится под стражей.