На 600 млн тенге обманули интернет-мошенники жителей ВКО

Ситуацию по борьбе с интернет-мошенничеством в Восточно-Казахстанской области озвучили полицейские на рабочей встрече с представителями банков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Встречу провёл начальник ДП ВКО Ерлан Омарбеков. Кроме представителей более 10 крупных филиалов банков в регионе, здесь были также работники суда. Факты интернет-мошенничества по области составляют более 60% от всей имеющейся преступности, а причинённый ущерб превысил 600 млн тенге.

"Как показывает анализ, основной способ мошенничества — это оформление онлайн-кредитов, зачастую на достаточно крупные суммы, которые приносят значительный ущерб доверчивым гражданам. Согласно заранее спланированной преступной схемы вывод денег осуществляется так называемыми "дропперами", то есть лицами, которые, используя свои личные данные, через банкоматы обналичивают деньги и разными способами передают их организаторам", — рассказали в департаменте полиции.

Участники рабочей встречи обсудили проблемы в вопросах профилактики и предупреждения фактов интернет-мошенничества, а также эффективного расследования уголовных дел. Кроме того, принято решение о составлении алгоритма действий в случае обращения по таким фактам.

Ранее в Шымкенте осудили киберпреступную группу: шесть молодых мужчин, уроженцы Шымкента, за полгода обокрали счета 27 казахстанцев на сумму более 65 миллионов тенге. Четырёх членов преступной группы полиция задержала в мегаполисе, а остальных двух в результате международного розыска нашли в России.

В Уральске киберполицейские задержали 24-летнего россиянина, уроженца Москвы, который обманул казахстанцев на 12 млн тенге. Мошеннические действия он проворачивал, находясь в Кокшетау.