Киберпреступники похитили более 65 миллионов тенге у казахстанцев

Приговором суда мошенники осуждены на сроки от трех до четырех лет.

Похитившую более 65 млн тенге со счетов казахстанцев киберпреступную группу осудили в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Началом расследования послужило заявление жителя города, ставшего жертвой интернет-мошенничества. Доверившись лже-сотрудникам банка, мужчина лишился четырех миллионов тенге.

"Банкиры" позвонили с неизвестного номера и, сообщив о возможном покушении на его финансы, попросили проделать несколько онлайн-операций на телефоне для сохранения своих средств. Так горожанин оформил два кредита и перевел их на якобы безопасные счета. Факт следователи зарегистрировали по статье 190 УК.

Оказалось, что преступление совершено целой мошеннической группой, орудовавшей по всей стране.

Шесть молодых мужчин, уроженцы Шымкента, за полгода обокрали счета 27 казахстанцев на сумму более 65 миллионов тенге.

Среди потерпевших жители столицы, Алматы, Петропавловска, Кокшетау, Уральска, Караганды и других регионов. Четырех членов преступной группы полиция задержала на территории мегаполиса и Туркестанской области, а остальных двух в результате международного розыска нашли в России.

Следствием установлено, что у каждого из них была своя обязанность. Один выполнял роль главаря и давал задания, другие находили дропперов, а третьи снимали выручку в банкоматах.

Приговором суда мошенники лишены свободы от трех до четырех лет.



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