Дроппера-россиянина задержали в ЗКО
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Сегодня, 03:50Сегодня, 03:50
149Фото: BaigeNews.kz
Дроппера-россиянина задержали киберполицейские в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
29 июля в Уральске задержан дроппер — 24-летний гражданин Х., уроженец города Москвы.
Установлено, что находясь на территории Кокшетау, он совершил мошеннические действия и завладел более 12 миллионами тенге.
Подозреваемый водворен в ИВС в Уральске. Проводятся следственные действия. Проверяется его причастность другим аналогичным преступлениям.
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