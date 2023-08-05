Дроппера-россиянина задержали в ЗКО

Дроппера-россиянина задержали киберполицейские в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

29 июля в Уральске задержан дроппер — 24-летний гражданин Х., уроженец города Москвы.

Установлено, что находясь на территории Кокшетау, он совершил мошеннические действия и завладел более 12 миллионами тенге.

Подозреваемый водворен в ИВС в Уральске. Проводятся следственные действия. Проверяется его причастность другим аналогичным преступлениям.