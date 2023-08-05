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Дроппера-россиянина задержали в ЗКО

Сегодня, 03:50
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BaigeNews.kz Сегодня, 03:50
Сегодня, 03:50
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Фото: BaigeNews.kz

Дроппера-россиянина задержали киберполицейские в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

29 июля в Уральске задержан дроппер — 24-летний гражданин Х., уроженец города Москвы. 

Установлено, что находясь на территории Кокшетау, он совершил мошеннические действия и завладел более 12 миллионами тенге.

Подозреваемый водворен в ИВС в Уральске. Проводятся следственные действия. Проверяется его причастность другим аналогичным преступлениям.

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