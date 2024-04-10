На 14 республиканских трассах ограничено движение в Казахстане

В "КазАвтоЖол" сообщили о ситуации на трассах в Казахстане и назвали участки дорог, движение по которым приостановлено в связи с паводками, передаёт BaigeNews.kz
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"По состоянию на 10 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 3655 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО)", - говорится в сообщении.
Ограничение движения распространяется на 14 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 626 км.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 365 единиц техники и 701 человек.