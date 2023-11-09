На 10 лет затянулось строительство Ледового дворца в Актау

Строительство Ледового дворца в Актау в очередной раз приостановили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Власти региона судятся с иностранной компанией, которая возводила спортивное сооружение. В областном Управлении физической культуры и спорта рассказали, что компании выплатили более 1 млрд тенге, а сам проект оценивается в 4 млрд 600 млн тенге.

Сдать Ледовый дворец в эксплуатацию обещали в этом году. Больше 10 лет этого события ждут фигуристы и хоккеисты. Сейчас спортсмены тренируются на небольшом ледовом катке в торговом комплексе.

"Когда мы приезжаем на соревнования, то нам не очень удобно. Потому что мы занимаемся на маленьком катке, а там большой каток и нам не хватает скорости. Здесь мы на маленьком, а там лед больше в 2-3 раза и непривычно. Поэтому мы иногда теряемся, иногда у нас что-то не получается", - говорит фигуристка Камилла Хасанова.

По словам старшего тренера Алёны Панкратовой, фигуристки из старшей группы только на льду должны заниматься 12 часов в неделю, на деле выходит всего три.

"Мы страдаем из-за этого очень сильно. Выезжаем на международные соревнования, защищаем честь нашей области, защищаем честь Казахстана. Соответственно, из-за нехватки ледовой подготовки, как по часам, так и по площадке, мы проигрываем", - добавила она.

Фигурным катанием в областном центре занимаются несколько десятков детей. Многие организационные моменты по тренировкам и соревнованиям ложатся на плечи их родителей, которые создали Федерацию по фигурному катанию.