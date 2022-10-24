open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


ru.dreamstime.com Сегодня, 14:09
124
Фото: ru.dreamstime.com

Мёртвого младенца нашли на свалке в Актюбинской области

Дело расследует полиция.

В Актюбинской области на мусорной свалке нашли тело младенца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

23 октября в дежурную часть отдела полиции Каргалинского района поступил телефонный звонок о том, что на мусорном полигоне, расположенном по трассе "Рождество  — Донское" в районе села Бадамша, в полиэтиленовом пакете черного цвета обнаружено тело новорожденного ребенка.   

На место выехала следственно-оперативная группа. 

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребёнка" и проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#полиция #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:09
124
Поделитесь:
Наверх