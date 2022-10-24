Мёртвого младенца нашли на свалке в Актюбинской области

Фото: ru.dreamstime.com

Дело расследует полиция.

В Актюбинской области на мусорной свалке нашли тело младенца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

23 октября в дежурную часть отдела полиции Каргалинского района поступил телефонный звонок о том, что на мусорном полигоне, расположенном по трассе "Рождество — Донское" в районе села Бадамша, в полиэтиленовом пакете черного цвета обнаружено тело новорожденного ребенка.

На место выехала следственно-оперативная группа.