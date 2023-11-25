Мясо сайги не повлияет на рынок

Переработка мяса сайги не сильно повлияет на рынок реализации мяса в стране, считает министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

- Сейчас цены на мясо в стране находятся на стабильном уровне, то есть не более 2,5 тыс. тенге. В этом смысле мы думаем, что они не превысят эту цену. Потому что у нас действуют ограничения на вывоз скота. Мясо сайги дополнительно реализуется через мясокомбинаты. Это также имеет некоторый эффект, - сказал А. Сапаров, отвечая на вопросы о влиянии продажи мяса сайги на рынок после Правительственного часа в Сенате.

Ранее сообщалось, что в селе Сабынды Коргалжынского района Акмолинской области расположен мясокомбинат, одно из семи мест в Казахстане, куда осуществляется поставка туш сайгаков по программе промышленного отлова.

Сайгачью тушенку по местной технологии начали производить в Аркалыке.