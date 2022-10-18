"Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше" — Марат Ахметжанов о потоке россиян

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Число россиян, прибывающих сейчас в Казахстан, стало меньше, чем число выезжающих из наше страны граждан РФ. Об этом рассказал министр внутренних дел в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше. Теперь количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих. Ежедневно прибывает 8-9 тысяч граждан, выезжает 10-11 тысяч граждан", — сказал министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства.

По словам главы МВД, несколько иностранцев депортировали из РК, однако точное число выдворенных министр не назвал.

Напомним, в начале октября в Сети появилось видео выдворения россиян из Казахстана после драки.

"Это не только граждане России. Все, кто нарушил наше миграционное законодательство, в рамках закона по решению суда выдворяются за пределы наших границ", — сказал Марат Ахметжанов.

Ранее сообщалось, что около 70 тысяч россиян получили ИИН с 21 сентября.