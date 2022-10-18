open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • "Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше" — Марат Ахметжанов о потоке россиян
24.kz Сегодня, 11:52
334
Фото: 24.kz

"Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше" — Марат Ахметжанов о потоке россиян

Число россиян, прибывающих сейчас в Казахстан, стало меньше, чем число выезжающих из наше страны граждан РФ. Об этом рассказал министр внутренних дел в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше. Теперь количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих. Ежедневно прибывает 8-9 тысяч граждан, выезжает 10-11 тысяч граждан", — сказал министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства.

По словам главы МВД, несколько иностранцев депортировали из РК, однако точное число выдворенных министр не назвал. 

Напомним, в начале октября в Сети появилось видео выдворения россиян из Казахстана после драки.

"Это не только граждане России. Все, кто нарушил наше миграционное законодательство, в рамках закона по решению суда выдворяются за пределы наших границ", — сказал Марат Ахметжанов.

Ранее сообщалось, что около 70 тысяч россиян получили ИИН с 21 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#статистика #МВД #миграция
Редактор Baigenews.kz
Сегодня, 11:52
334
Поделитесь:
Наверх